В мире зарегистрирован первый случай спонтанного излечения от СПИДа

За последние несколько лет ученые добились заметного успеха в изучении ВИЧ и СПИДа. И если ранее эти диагнозы были сродни смертному приговору, то теперь с ними люди живут долгие годы, принимая лекарственные препараты, помогающие сдерживать вирус. Появлялась информация и о полном излечении. Однако в мире был зафиксирован действительно уникальный случай. Впервые в истории человек самостоятельно излечился от СПИДа без какого-либо лечения, передает «Популярная механика».

Тимоти Рэй Браун или «Берлинский пациент» жил с ВИЧ 24 года. В 2007 году после пересадки костного мозга при лечении рака он получил иммунитет к нему. Выяснилось, что донором был ВИЧ-резистентный человек. Благодаря этому у Тимоти выработался иммунный ответ.

Но в 2020 году задокументировано полное излечение от ВИЧ без помощи медиков. Специалисты из США выявили у него вирусную копию из миллиарда клеток, которая совершенно не функционировала. Благодаря чему произошло полное излечение, предстоит еще выяснить.

Ученые напомнили, что ВИЧ может не давать о себе знать десятилетиями примерно у 0,5 процента из 35 миллиона носителей.