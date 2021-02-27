Министр обороны Болгарии лично проверил боеспособность советского штурмовика Су-25

Боеспособность советских военных самолетов, состоящих на вооружении болгарских ВВС, лично проверил министр оборон Болгарии Красимир Каракачанов после того, как они были отремонтированные в Белоруссии. Глава Минобороны совершил тестовый полет на штурмовике с базы Безмер, заняв место второго пилота.

Как отметил Каракачанов, Су-25 - это основной боевой самолет, который обеспечивает поддержку сухопутным войскам и ВМС страны. Министр дал положительную оценку работе специалистов белорусского ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод».

Как сказал Каракачанов, проведенный ремонт вывел самолеты на уровень стандартов НАТО, но значения этого до конца не понимают и в самой Болгарии. Также министр заявил, что это не российские самолеты, так как они были оплачены болгарскими гражданами. Таким образом, он отреагировал на заявление о том, что Болгарии не нужна российская техника.

Отметим, в ходе ремонтных работ самолеты получили новые системы навигации и связи, а также их снабдили расширенными возможностями по использованию ракет.