РФ готова к продолжению переговоров с Турцией о поставке истребителей Су-35 и Су-57

Сегодня, 13:19

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РФ готова к продолжению переговоров с Турцией о поставке истребителей Су-35 и Су-57

Переговоры по поставке в Турцию передовых российских истребителей Су-35 и Су-57 могут быть снова возобновлены — такую информацию предоставили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Предполагается, что возобновление поставок может произойти уже в ближайшее время, передает «Военное дело».

Заинтересованность Турцией в российских истребителях проявляется уже длительный период —турецкие военные специалисты уже успели ознакомиться с характеристиками Су-35 и Су-57. Эксперты ФСВТС не исключают, что продолжение переговоров между сторонами о поставках новейшей боевой техники может быть продолжено, несмотря на некоторые политические разногласия между Турцией и Россией.

«Турецким представителям все понравилось. Если будет заявка на Су-35 с турецкой стороны, мы готовы к продолжению переговоров по этому вопросу. То же самое могу сказать и о нашем новом Су-57. В случае заинтересованности наших турецких партнеров мы готовы начать проработку этой темы», - прокомментировал представитель ФСВТС.

В то же время представители Федеральной службы подчеркнули, что в случае с экспортом Су-57 Минобороны РФ в первую очередь будет ориентироваться на собственные государственные заказы, а потом уже задумываться о поставках истребителей пятого поколения для стратегических партнеров.

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