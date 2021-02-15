В Сети опубликованы кадры «ужасных» посадок самолетов-разведчиков ВВС США U-2

Сегодня, 09:49

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В Сети опубликованы кадры «ужасных» посадок самолетов-разведчиков ВВС США U-2

Бывший американский пилот Росс Франкмонт, который около 15 лет пролетал на самолете-разведчике U-2 на своей странице в Instagram опубликовал кадры некоторых учебных посадок данного самолета, произведя впечатляющий эффект на пользователей. Об этом сообщает «Российская газета».

Отметим, что американский U-2 Dragon Lady спустя 60 лет существования остается чудом современности. Однако даже после ряда доработок и модернизаций, выполнение посадки на нем остается ужасным.

По сути, посадка U-2 является главной особенностью самолета. Дело в том, что для совершения действия необходимо сопровождение водителя специального автомобиля, который едет рядом с аппаратом по полосе, корректируя по радио действия пилота. Проблема заключается в чрезмерно длинных крыльях разведывательного самолета, которые мешают произвести стандартную посадку. Пилоты вынуждены положить U-2 крылом на воздушную подушку, продолжая полет над полосой благодаря «эффекту экрана».

Эксперты отмечают, что предметом искусства стала подготовка пилотов технике посадки данного самолета. Для того, чтобы осознать всю зрелищность и профессионализм летчика, Росс Франкмонт опубликовал кадры посадок U-2 Dragon Lady. Снимки вышли по-настоящему захватывающими.

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