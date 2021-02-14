Россиянка назвала самые необычные привычки жителей Турции

Российская туристка, которая много раз бывала в Турции, назвала самые необычные привычки местных жителей, к которым русскому человеку привыкнуть сложно. О них пишет «Лента.ру».

Первое, на что обращает внимание девушка, - складывается впечатление, что турки очень любят ругаться. Причем делают это довольно громко, чтобы было слышно на всю округу.

«Заходишь в пекарню, а клиент громко ворчит на кассира. Идешь на пляж, а там супруги выясняют отношения», — рассказывает путешественница.

Но, как она потом узнала, преимущественно о скандалах речь не идет. Все дело в турецком языке. Характерное произношение со стороны кажется агрессивным. Касательно громкой речи - это такая национальная особенность.

Удивило туристку отсутствие камер и охранников в супермаркетах. В стране никто не проверяет, купил человек продукты в этом маркете или же принес с собой. То есть все построено на доверии.

Еще одна привычка, с которой тяжело свыкнуться человеку из России, - необходимость торговаться. Девушка пояснила: написанный от руки ценник на товаре официальной ценой не является и ее можно и надо сбивать.

«Местные мне сказали, чтобы я всегда торговалась в аптеках, парикмахерских, ремонтных мастерских», — поведала туристка.

С чем еще тяжело там свыкнуться нашим людям? С наличием «нулевого» либо «минусового» этажа, с трудностями в покупке живых цветов и одежды не по сезону. Даже если на улице 30 градусов тепла, а на календаре осень или зима, магазины и торговые центры все равно будут предлагать свитера и куртки. Летние футболки купить практически нереально.