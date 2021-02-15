Россия получила две военные авиабазы в Беларуси

Россия на территории соседней Белоруссии получила сразу две военные базы. Об этом сообщает издание Аvia.pro со ссылкой на неназванные белорусские СМИ.

Согласно источнику, российские военные получили в пользование две военных базы в Беларуси на неопределенный срок. Один из военных объектов расположен на юго-западе страны (РЛС «Волга»), второй - станция связи - в центре.

Известно, что в текущем 2021 году срок аренды Россией двух баз истекал. Москва и Минск долгое время не могли договориться о продлении договора. Однако позиция властей Белоруссии кардинально изменилась после того, как страну после выборов президента в августе минувшего года охватили массовые протесты. Они, к слову, продолжаются и поныне, только стали мирными, без силового разгона, и потихоньку сходят на «нет».

Издание отмечает, что пока нет информации о том, на каких условиях России удалось получить две базы в Белоруссии. Однако военные эксперты убеждены, что официальный Минск стал настолько сговорчивым, что вскоре разрешит и размещение на своей территории российской авиабазы, где будет дислоцироваться бомбардировочная и истребительная авиация.

Ранее власти страны были противниками этого.