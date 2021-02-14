Forbes заподозрил Россию в подготовке ядерного удара по Исландии

Американский журнал Forbes сообщил, что главной целью недавнего полета российских ракетоносцев Ту-160 могла быть Исландия.

Обозреватель Дэвид Акс называет ее «крепким орешком» из-за базирующейся там авиации НАТО, но отмечает, что если остров и может быть атакован, так только Ту-160.

На минувшей неделе Минобороны сообщило о том, что два ракетоносца Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями продолжительностью 12 часов.

Независимый эксперт по российским вооруженным силам Павел Лузин поведал, что главная задача бомбардировщиков - сделать заявление. Например, такое:

«Ребята, мы здесь, и вы можете стать нашей целью».

Но этот полет явно отличался по своим целям и заявлениям.

Во-первых, считает Акс, появлением Ту-160 Россия явно демонстрировала недовольство по поводу предстоящего развертывания в Норвегии бомбардировщиков США.

«Спросите себя, что сверхзвуковые Ту-160, способные нести ядерные и обычные крылатые ракеты, будут делать в случае войны с НАТО. У них нет противокорабельных ракет, поэтому их потенциальные цели находятся на суше. Эти цели могут включать командные центры, авиабазы и порты», — пояснил обозреватель.

Во-вторых, российские самолеты явно отрабатывали маршрут, который может считаться главным в военное время.

После взлета в Энгельсе ракетоносцы направились на север в сторону Северного Ледовитого океана, затем на запад до Шпицбергена, повернули на юг в Норвежское море, пролетели вдоль норвежского побережья и только потом взяли курс обратно на базу.

«Отрезок полета, на котором Ту мчались в сторону Исландии с севера, прежде чем повернуть на восток, был … интересным. Неясно, как часто российские бомбардировщики летали по этому маршруту в последние годы», — рассуждает автор.

Ханс Кристенсен, эксперт по ядерному вооружению Федерации американских ученых, уверен, что это было красноречивое предупреждение со стороны Москвы о недопустимости миссий НАТО в воздухе над Исландией. На острове на ротационной основе размещаются британские «Тайфуны», а также F-35 и F-15 США и Италии.

Но Альянс наступает и разворачивает все больше сил на северном фланге. Так, кроме первого в истории развертывания американских бомбардировщиков В-1 в Норвегии, Вашингтон разместил свои бомбардировщики В-2 и непосредственно в Исландии. Они могут являть угрозу для российских баз в регионе и непосредственно для Северного флота.

«Это и делает Исландию гораздо более важной целью для российских бомбардировщиков», — пояснил Кристенсен.