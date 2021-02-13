Латвия отказалась от переименования Грузии

Власти Латвии отказались официально переименовывать Грузию, как это сделала недавно Литва. Об этом, ссылаясь на информацию министерства внутренних дел страны сообщило агентство «Sputnik Латвия» .

В прошлом месяце ведомство направило запрос в Центр госязыка, в составе которого есть подкомиссия топонимов. МИД уверен, что вопрос названия страны не является политическим, поэтому решил заручиться экспертной оценкой лингвистов.

Комиссия в своем заключении пояснила, что слово Gruzija существует в латышском языке не менее 130 лет. На основе экспертной оценки МИД пришел к выводу, что менять название страны оснований нет.

Ранее Грузию официально переименовала Литва. Теперь в документах этой страны она будет называться Сакартвело.

На переименование отреагировала бывший оппонент Александра Лукашенко на выборах от оппозиции. Светлана Тихановская призвала власти Литвы изменить название ее страны - с Baltarusija на Belarusia, во избежание «ошибочной ассоциации с Россией».