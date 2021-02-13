Пашинян избежал досрочных выборов и может отказаться от территории Карабаха

7 февраля состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правящей фракции «Мой шаг», по исходу которой был вынесен вердикт о бессмысленности проведения досрочных выборов в стране. Причиной отмены досрочных выборов была названа низкая поддержка антиправительственных акций со стороны населения страны.

Еще одной причиной отказа от досрочных выборов является поддержка «дорожной карты», которую предложил Никол Пашинян после подписания трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Однако противники Пашиняна продолжают проводить пикеты у зданий министерств финансов и экономики с требованием отставки главы правительства. Оппозиционные партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» официально выступили с заявлением о необходимости отстранения от власти премьер-министра Никола Пашиняна. Известный армянский олигарх и активист Гагик Царукян публично заявил, что сложить полномочия должен не только премьер-министр, но и все законодательное собрание Армении.

Очередная антиправительственная акция от противников Никола Пашиняна должна быть проведана 20 февраля — ее инициатором выступает Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн». Ситуация усугубляется и заявлением экс-президента Армении Роберта Кочаряна о том, что он намерен возвратиться в большую политику и «взять ситуацию в свои руки».