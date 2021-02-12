Forbes: ВКС России провели имитацию атаки Ту-160 на базы США в Европе

В Европе американская авиабаза подверглась неожиданной имитации атаки Ту-160 ВВС РФ.

Об этом сообщает издание «Forbes», ссылаясь на собственные источник в оборонном ведомстве США, передает Аvia.pro .

Инцидент произошел в феврале 2021 года в воздушном пространстве северной части Европы.

Источник сообщил, что пара стратегических бомбардировщиков ВВС РФ, в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31, проследовали к берегам Гренландии, после чего совершили разворот в сторону Норвегии и вернулись на свой аэродром.

Как считают западные эксперты, этот полет был отработкой удара по крупнейшим американским военным базам, включая базу Туле в Гренландии, авиабазу Кеблавик в Исландии. Также в зону действия ракет, которые могли нести российские военные самолеты, попадала и авиабаза в Норвегии, где размещаются американские стратегические бомбардировщики.

Ту-160, отмечает «Forbes», совершил полет протяженностью в 6000 миль от базы в Энгельсе на западе России на север до Северного Ледовитого океана, затем на запад до Шпицбергена, на юг в Норвежское море. Вернулся бомбардировщик на базу в Энгельс, пролетев над побережьем Норвегии.

Учитывая последние события, уверены эксперты, стоит ожидать нового витка обострения отношений между Россией и США. А поскольку США стремится к тому, чтобы усилить свое влияние в северных широтах, то говорить об снижении градуса напряжения между НАТО и РФ сейчас не приходится.