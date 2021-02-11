Ирландия занялась поисками шпионской базы в посольстве РФ в Дублине

Сегодня, 09:09

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Ирландия занялась поисками шпионской базы в посольстве РФ в Дублине

Издание The Times сообщает о том, что в российском посольстве, расположенном в Ирландии, началась проверка ирландскими службами безопасности на предмет обнаружения шпионской базы. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

Отмечается, что уже несколько лет в посольстве России проходят строительные работы в связи с расширением помещения с 2 до 10 тысяч квадратных метров. Эти изменения тревожат ирландские власти. По их мнению, россияне строят в Дублине свои разведывательные базы.

В первую очередь спецслужбы обратили внимание на постройку, конструкция которой имеет в себе элементы военной безопасности. Кроме того, крайне странным являются намерения построить подземную стоянку для автомобилей на 23 места. Подозрения вызваны на почве того, что на территории посольства имеется довольно большая наземная парковка для машин.

В связи с этим власти Ирландии намерены начать тотальную проверку. Спецслужбы предполагают, что россияне строят базы для сбора разведывательных данных, которые будут собираться по всей Европе.

Как сообщают ирландские СМИ, на территории страны уже есть 2 действующие разведывательные службы России. СВР (занимается сбором данных о госслужащих и политиках), а также ГРУ (собирает данные о людях, которые работают в сфере науки и технологий).

Отмечается, что представители посольства России в Ирландии никаких официальных комментариев пока не давали.

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