Эксперт Дандыкин напомнил, чем закончился последний подход Антанты к берегам Крыма

Сегодня, 09:09

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Эксперт Дандыкин напомнил, чем закончился последний подход Антанты к берегам Крыма
Российский военный обозреватель, капитан первого ранга Василий Дандыкин

Российский военный обозреватель, капитан первого ранга Василий Дандыкин иронично высказался по поводу передачи США надувных лодок для военно-морских сил Украины. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Эксперт посоветовал российским военным со всей серьезностью отнестись к планам Украины касательно наращивания своего военно-морского флота. Также Дандыкин прокомментировал недавнее мероприятие, которое состоялось в Одесском порту, в ходе которого Соединенные Штаты передали Украине 10 скоростных катеров Willard и около 70 надувных лодок Zodiac под торжественное звучание оркестра.

«Америка поставляет Киеву объедки с натовского стола», - шутливо подметил эксперт.

С иронией обозреватель добавил, что надувные лодки пригодятся украинским военным только для того, чтобы поплавать в ясный день. Оставив шутки Дандыкин отметил, что амбиции украинского командования ВМС сегодня не ограничиваются надувными лодками. По его мнению, обеспечив себе новые кредиты Киеву удастся доработать свои собственные корветы, а также нужно не забывать о том, что НАТО обеспечивает Украине всяческую поддержку в подготовке к атаке России для завоевания Крымского полуострова.

Эксперт утверждает, что группировки кораблей военно-морского флота России обладают достаточной мощью для того, чтобы противостоять ВМС Украины.

Напоследок Дандыкин предостерег украинцев от реализаций подобных планов, напомнив о том, какие последствия понес последний подход Антанты к крымским берегам.

«Мы помним, как к крымским берегам приходили крейсера Великобритании и Франции. И что из этого вышло? Ничего. Они просто ушли», - заключил обозреватель.

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