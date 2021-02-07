Ищенко объяснил, как РФ без войны ускоряет агонию теряющих ресурсы США

Сегодня, 21:39

Ольга Громова

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Ищенко объяснил, как РФ без войны ускоряет агонию теряющих ресурсы США

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, как Россия без войны приближает крах западного гегемона - США.

США, по его словам, исчерпали все виды ресурсов, которые нужны государству. Мировая экономика была «заточена» под США и ее модель предполагала постоянное расширение. Вначале этого века оно достигло предела, как результат - грянул кризис.

«Когда экономика начала сужаться, с долларом начало происходить то же самое, что и с любой валютой. Сейчас США пытаются локализовать инфляцию на бирже, и там происходят парадоксы: компания терпит убытки, а ее капитализация растет», - пояснил эксперт.

Проблемы в экономике закономерно приводят к снижению финансовых и политических возможностей Штатов. Вашингтон уже не может напрямую диктовать свою волю ЕС, прямое влияние ограничено маргинальными режимами, поскольку остальные пытаются противостоять американцам.

Не все гладко и в армии. Некогда самые сильные ВС в мире нынче рассредоточены по всему миру, вследствие чего страна лишилась возможностей реального контроля над ситуацией.

«Сокращается военный ресурс. РФ уже обогнала Штаты по гиперзвуку. Эти ракеты позволяют нивелировать ядерный потенциал американцев – оружие способно нанести первый обезоруживающий удар. Ни одна система ПРО и ПВО его не удержит. США потеряли в комплексе практически во всем: в производстве, авторитете, возможностях», - цитирует Ищенко издание «Экономика сегодня».

Между тем социальная напряженность в стране растет. И такие события, как штурм Капитолия, в нормальном государстве были бы невозможны, заключил политолог.

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