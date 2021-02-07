СМИ: НЛО в небе над Флоридой оказался ракетой американских ВМС

Неизвестный воздушный объект в небе над Флоридой, который был идентифицирован как НЛО, выявился баллистической ракетой Военно-морских сил США. Местные жители Флориды приняли необычный светящийся объект за НЛО или комету, и распространили в Сети «неопровержимые» доказательства инопланетного вторжения.

Несмотря на бурный ажиотаж в Сети и массовые фото-и видео-кадры со светящимся ночным объектом, оказалось, что НЛО — это американская баллистическая ракета Trident II, которая была выпущена в рамках стратегических испытаний с американской подводной лодки. Предполагается, что данные ракеты могут нести ядерное оружие, и имеют радиус действия до 11.3 тысяч километров.

На сегодняшний день данное вооружение является единственным в своем роде, которое поставлено на вооружение американских ВМС. Несмотря на опровержение от американских экспертов, некоторые очевидцы появления «НЛО» по-прежнему убеждены, что видели инопланетный объект — слишком ярким и необычным было свечение кометы, которая «провисела» в небе над Флоридой около 60 секунд.