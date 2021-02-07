Миротворцы России доставили в Баку одного пленного и возвратили в Ереван пятерых

Вчера, 23:14

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Миротворцы России доставили в Баку одного пленного и возвратили в Ереван пятерых

Российские миротворцы, осуществляющие контроль за соблюдением режима перемирия в карабахском регионе, помогли провести очередной обмен пленными Азербайджана и Армении. Военнослужащие РФ осуществили перевозку в Баку одного пленного азербайджанского солдата, и вернули на родину пятерых армянских военнослужащих. Об этом пишет «Sputnik».

Как проинформировал командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов, российские миротворцы будут и в дальнейшем всячески содействовать мирному обмену пленными между Баку и Ереваном.

«Для осуществления обмена был предоставлен самолет ВКС России. Азербайджан получил одного пленного, а в Армению были доставлены пятеро человек. Состоявшаяся миссия стала возможной в большей степени благодаря работе российских военнослужащих», - прокомментировал Рустам Мурадов.

Он добавил, что российские военнослужащие, которые осуществляют миссию в карабахской зоне, продолжают следить за неукоснительным выполнением трехстороннего мирного соглашения о прекращении огня.

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