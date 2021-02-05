Обозреватели The Drive рассказали о российском маневре с авиабазой Хмеймим в Сирии

Сегодня, 16:39

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Обозреватели The Drive рассказали о российском маневре с авиабазой Хмеймим в Сирии

Аналитики издания «The Drive» раскрыли опасность российских бомбардировщиков для объектов НАТО, при условии расширения российской авиации в Сирии. По предположению обозревателей, модернизация российской базы Хмеймим в Сирии позволит разворачивать в регионе крупные и тяжелые самолеты, создавая тем самым потенциальную угрозу для объектов НАТО, расположенных в Европе. Об этом пишет «Военное обозрение».

Журналисты «The Drive» указали, что Россия готовит НАТО неприятный сюрприз тем, что активно занялась расширением своей базы в сирийском Хмеймиме. 

«Российская авиабаза уже подверглась существенным модификациям и была дополнена вспомогательной современной военной инфраструктурой. Взлетно-посадочная полоса уже выросла на 300 метров, что значительно облегчает маневренность транспортной российской авиации. Благодаря этому массивные Ан-124 могут летать на базу и обратно с большим количеством грузов и пассажиров», - прокомментировали обозреватели. 

Также такая тенденция России связывается с желанием Минобороны РФ направить в Сирию бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, которые из-за постоянного присутствия на авиабазе смогут пресекать любые провокации противника. 

«Такое развертывание на этой базе позволит Москве решать важнейшие стратегические задачи, а также нести потенциальную угрозу объектам НАТО в Европе», - подытожили обозреватели.

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