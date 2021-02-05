Израиль и США отрабатывают отражение ракетного удара по Тель-Авиву

Сегодня, 14:24

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Израиль и США отрабатывают отражение ракетного удара по Тель-Авиву

Представитель оборонительной израильской армии (ЦАХАЛ) Авихай Адраи в своем аккаунте Twitter сообщил о том, что 4 февраля вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Израиля начали совместные учения, которые имитируют воздушное нападение на еврейское государство. Операция получила кодовое название Juniper Falcon. 

Так, сообщается, что военные отрабатываемые маневры моделируют возможные сценарии, при которых Израиль подвергается атакам с воздуха, а точнее, ракетным ударам. Представитель ЦАХАЛ добавил, что цель учений – повысить оборонительные способности израильской армии и улучшить возможность противостоять разным угрозам. Кроме того, благодаря данному мероприятию расширяется стратегическое сотрудничество Израиля и США. 

Напомним: ранее председатель Комитета по иностранным делам Израиля Ави Дихтер призвал власти страны начать серьезные оперативные действия в связи со стремительными разработками ядерного вооружения Ираном. А 27 января представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что Тегеран сравняет с землей Хайфу и Тель-Авив, если Израиль нападет на Исламскую Республику. Это заявление прозвучало как ответ на слова израильского генерал-лейтенанта Авива Кохави, который сообщил, что еврейское государство занимается разработкой плана противодействия ядерному потенциалу Ирана.

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