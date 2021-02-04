В Черном море российские бомбардировщики проигнорировали запросы с американского ракетного эсминца

В Черном море российские пилоты отработали атаку на эсминцы ВМС США.

Как сообщает Аvia.pro , после захода в черноморскую акваторию американских эсминцев, российские военные непрерывно следили за их передвижением. На них не только навели береговые противокорабельные комплексы. Российская военная авиация отработала удары по этим объектам.

В частности, над эсминцем «Дональд Кук» совершил пролет российский бомбардировщик. В течении 10 минут он совершал полеты на небольшом расстоянии, сближаясь с эсминцем менее чем на 100 метров. На запросы корабля российские пилоты не отвечали. И это явно заставило американских моряков поволноваться за свою безопасность.

Как отмечают аналитики, то, что российские самолеты появляются внезапно вблизи кораблей сил НАТО может объясняться применением средств РЭБ. Такие довольно жесткие действия ВКС РФ доказывают, что Россия готова к любым провокациям и будет защищать свою безопасность.

В Черном море сейчас еще пребывают американские военные корабли. В США заявляют, что они направлены в этот регион для обеспечения безопасности. Но в Москве не раз уже отмечали, что присутствие сил НАТО в черноморской акватории вблизи границ России лишь расшатывает ситуацию.