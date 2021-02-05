Российские бомбардировщики проигнорировали запросы с ракетного эсминца ВМС США

Сегодня, 01:04

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Российские бомбардировщики проигнорировали запросы с ракетного эсминца ВМС США

Действия русских пилотов прокомментировали американские СМИ.

Военные обозреватели американских СМИ посчитали действия российских пилотов по отношению к американским кораблям - «пугающей манерой», которая представляет реальную угрозу. Об этом заявили в американском сетевом издании Task and Purpose.

Имеется в виду инцидент, произошедший неделей ранее в нейтральных водах Черного моря с участием штурмовика Су-24М ВКС России и эсминца ВМС США «Дональда Кука». В тот раз русский пилот пролетел над американским кораблем очень низко. В то время, как «Дональд Кук» с еще одним эсминцем и вспомогательным кораблем выполнял там свои задачи.

Западные обозреватели сетуют, что российская авиация регулярно совершает полеты над судами США, причем попытки связаться с авиаторами остаются без ответа. И всегда, когда корабли США или НАТО находятся в черноморской акватории, их сопровождают также и боевые корабли ЧФ ВМФ РФ в связи с тем, что Москва считает американский флот в этом регионе нарушающим мир и стабильность.

Причем больше всего американцев пугает молчаливая и жесткая манера поведения российских пилотов.

По словам политобозревателя агентства ИАНЕД Олега Лукьянова, привыкшие чувствовать себя везде по-хозяйски, американцы теряют свою уверенность при встрече с российскими моряками и авиаторами.

«Американцы давно привыкли чувствовать себя хозяевами во всех районах мира. И только при соприкосновении с российскими военными моряками они теряют уверенность. Тем более, когда речь идет о Черном море. Здесь корабли НАТО в стремлении запугать Россию часто устраивают провокации у её границ в районе крымского побережья. Однако действия летчиков ВКС РФ показывают, что эта цель не достигается и потомки победителей в Великой Отечественной войне и сегодня готовы дать достойный отпор любому агрессору и провокатору», - считает Лукьянов.

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