Над российской авиабазой в Сирии заметили редкий военный самолет Ан-24КПА

Сегодня, 18:34

Ольга Громова

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Над российской авиабазой в Сирии заметили редкий военный самолет Ан-24КПА

Неподалеку от российских авиабазы в Сирии «засветился» редкий военный самолет, сообщает «Авиа.про», ссылаясь на мониторинговые ресурсы, отслеживающие обстановку в воздухе.

Вначале военные посчитали, что у границ САР, в непосредственной близости от российских баз, работает американский самолет-разведчик. Но позже стало понятным, что речь идет о чрезвычайно редком самолете - Ан-24КПА.

Борт задействуют при проведении летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, систем светосигнального оборудования и авиационной электросвязи. Техника и приборы, установленные на его борту, позволяют изучить излучаемые в пространство сигналы, а также дать оценку работы каждого наземного средства.

В «Авиа.про» отметили, что ранее при посадках на авиабазу «Хмеймим» в Латакии некоторые пилоты сетовали на то, что не могут приземлиться с первой попытки. Эксперты допустили, что военные РФ искусственно создают помехи. Но информация издания - только на уровне слухов. Подтверждения или опровержения от официальных источников не поступало.

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