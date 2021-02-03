В сети высмеяли польскую армию во время военных учений

Польша отрепетировала свой провал на учениях «Зима-2020». Об этом 4 февраля сообщило издание Interia, опубликовав материал, согласно которому армия Польши проиграла условному противнику во время военных учений.

Как сказано в публикации, польская армия не продержалась и четырех дней. Этот факт очень рассмешил интернет-сообщество. Комментируя провал поляков, на которых специалисты Военно-морского аналитического центра США возложили решающую роль при предполагаемом захвате Калининградской области, российские пользователи высказались особенно иронично. Кто-то из них заметил, что на фоне доклада американских экспертов провал польской армии выглядит чрезвычайно пикантно.

«Ох уж эти панове! Сами с собой договориться не могут, туда же», — написал кто-то из пользователей.

Многие комментаторы сошлись на том, что плачевный результат военных учений должен заставить Запад переосмыслить свою доктрину и предпринять попытки налаживания отношений с Россией, так как война с ней может стереть с лица Земли всю цивилизацию. Комментаторы уверены, что польская армия просто не сможет противостоять в реальном бою, поэтому США должны пересмотреть свои планы относительно Польши и не делать на нее ставку.