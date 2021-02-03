Китай нарастит арсенал ядерного оружия, чтобы было достаточно «для уничтожения городов США»

Сегодня, 11:34

Ольга Громова

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Китай нарастит арсенал ядерного оружия, чтобы было достаточно «для уничтожения городов США»

Продление действие договора СНВ-3 между Россией и США на руку Китаю. Фактически, до 2026 года у него будет фора - время, которое можно использовать для наращивания своего ядерного потенциала с тем, чтобы уже с увеличенных количеством развернутых боеголовок примкнуть к соглашению. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на мнение военных экспертов и источников, близких к руководству КНР.

В данный момент у Китая порядка тысячи единиц оружия, но из них развернуты только 100. Дело в том, что обслуживание такого арсенала недешевое, поэтому власти страны хотели сэкономить на этом.

«Учитывая, что в настоящее время в Китае находится всего около 100 развернутых ядерных боеголовок, этого явно недостаточно для полного уничтожения всех крупных городов США», - заявил на страницах китайской газеты эксперт Сун Чжунпин.

Однако заключенный до 2026 года ДСНВ даст Пекину возможность догнать Россию и США, которые держат порядка 90 процентов ядерного оружие.

Так, во времена Холодной войны у стран было порядка 10 тысяч ядерных боеголовок, сейчас их число сокращено до нескольких тысяч, и они договорились в будущем снизить их количество до 1,5 тысячи штук.

Китаю же необходимо действовать с точностью до наоборот и наращивать свой ядерный потенциал, убеждают эксперты из Поднебесной.

У Пекина есть возможность скорректировать курс, направленный на модернизацию СЯС, с расстановкой соответствующих акцентов, передает «Военное обозрение».

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