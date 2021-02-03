США заморозят передислокацию своих военных из Германии

4 января помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что передислокации военных в Германии будут заморожены в связи с началом обзора американских сил, расположенных за рубежом.

Так, Салливан сообщил, что во время своей речи в Госдепартаменте, которая будет посвящена главным направлениям внешней политики США, Джо Байден сообщил о том, что министр обороны Ллойд Остин начнет обзор американских военных сил, дислоцированных по разным странам, в связи с чем передислокация войск в Германии будет приостановлена.

3 января глава Европейского командования американских военных сил Тод Уолтерс сообщил о том, что новая администрация страны заморозила решение о выводе части военнослужащих США из Германии, которое было принято в 2020 году экс-президентом Дональдом Трампом.

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер в июле 2020 года сообщил о том, что из Германии будет выведено около 12 тысяч военнослужащих. 6,4 тысячи из них должны были вернуться на родину, а остальные 5,6 тысяч были перенаправлены в Бельгию и Италию. На территории ФРГ осталось около 25 тысяч американских военных.