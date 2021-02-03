В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец Rafael Peralta ВМС США

В Японию 4 февраля на постоянное базирование прибыл новейший американский эсминец Rafael Peralta (USS Rafael Peralta, DDG-115) типа Arleigh Burke.

Командование седьмого флота ВМС США сообщило, что он зашел в порт американской военно-морской базы Йокосука, передает ТАСС .

Присутствие военного корабля Rafael Peralta, заявили в военном командовании, укрепит национальную безопасность США и их союзников. Также это улучшает возможности США по защите своих стратегических интересов.

Rafael Peralta в США называют одним из новейших кораблей ВМФ США.

В Йокосуке находится база седьмого флота ВМС США. В его зону ответственности входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Стоит отметить, что в состав седьмого флота ВМС США входит еще один атомный авианосец – Ronald Reagan (USS Ronald Reagan, CVN-76).