Российские истребители и бомбардировщики провели условный налет на американский эсминец «Портер» в Черном море

Сегодня, 09:49

Анна Лисова

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Российские истребители и бомбардировщики провели условный налет на американский эсминец «Портер» в Черном море

В черном море российские истребители и бомбардировщики провели еще один условный налет на эсминец ВМФ США «Портер». 

В учениях были задействованы 8 истребителей и бомбардировщиков ВКС России, передает Аvia.pro.

Американские военные корабли вошли в акваторию Черного моря в конце января. Российские военные провели отработку ударов по них как с берега, так и с воздуха. Так, была проведена имитация атаки на американский ракетный эсминец «Дональд Кук». В этих маневрах задействовали 6 боевых самолетов. 

Прозвучала информация о том, что в имитации атаки по эсминцу «Потер» задействовали 8 российских военных самолетов: 2 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 2 истребителя Су-27 и 2 истребителя Су-30.

В отработке атаки привлекли военную авиацию, дислоцирующуюся в Крыму и Краснодарском крае. 

Как отмечают эксперты, действия российских военных нацелены на то, чтобы не допустить провокаций сил НАТО у границ РФ. 

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