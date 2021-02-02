Российские истребители и бомбардировщики провели условный налет на американский эсминец «Портер» в Черном море

В черном море российские истребители и бомбардировщики провели еще один условный налет на эсминец ВМФ США «Портер».

В учениях были задействованы 8 истребителей и бомбардировщиков ВКС России, передает Аvia.pro .

Американские военные корабли вошли в акваторию Черного моря в конце января. Российские военные провели отработку ударов по них как с берега, так и с воздуха. Так, была проведена имитация атаки на американский ракетный эсминец «Дональд Кук». В этих маневрах задействовали 6 боевых самолетов.

Прозвучала информация о том, что в имитации атаки по эсминцу «Потер» задействовали 8 российских военных самолетов: 2 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 2 истребителя Су-27 и 2 истребителя Су-30.

В отработке атаки привлекли военную авиацию, дислоцирующуюся в Крыму и Краснодарском крае.

Как отмечают эксперты, действия российских военных нацелены на то, чтобы не допустить провокаций сил НАТО у границ РФ.