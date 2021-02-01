ВВС США впервые «нацелят» на Россию стратегические бомбардировщики B-1B из Норвегии

Военно-воздушные силы (ВВС) США собираются направить в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. И впервые «с прицелом на ближайшие Россию и Арктику». Об этом узнало и сообщило издание The Drive.

По данным американских журналистов, вскоре эти сверхзвуковые стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности прибудут из Техаса на аэродром Орланд в Норвегии.

«Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны», — так прокомментировал будущее событие командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.

Орланд расположен примерно в трехстах милях от Северного полярного круга. Развертывание конкретно там самолетов B-1B Lancer, как подчеркивает издание, в очередной раз демонстрирует стремление Вашингтона работать в содружестве вместе со своими союзниками по Альянсу на северо-западных границах России, а также продемонстрировать свои способности действовать в условиях Крайнего Севера.

The Drive напоминает, что в норвежском Орланде уже базируются F-35 Lightning II Королевских ВВС Норвегии.

Кроме этого, туда периодически с немецкого городка Гайленкирхен наведываются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3 Sentry ВВС США.

В публикации также говорится, что нацеленными на Россию стратегическими бомбардировщиками в Норвегии США не ограничится. Поскольку РФ усиливает свой Северный флот, участится присутствие и американских подлодок в регионе.