Американский истребитель F-35 одержал победу над российской системой ПВО

Издание Popular Mechanics написало о том, как ВВС США совместно с Великобританией и Австралией в ходе военных учений под названием «Красный флаг» вывели из строя российские системы ПВО.

Так, сообщается, что в учениях приняли участие истребители четвертого поколения Typhoon, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а в качестве скрытого сопровождения выступали истребители пятого поколения F-35 Lightning II и F-22 Raptor.

Авторы издания описали ход учения, рассказав, что истребители в раскраске российских Су-30 пошли на сближение, после чего победу над ними одержал F-35, выведя из строя самую передовую в мире систему ПВО.

Рассказывая о преимуществе истребителя F-35 Lightning II, эксперты отметили вычислительную мощность, тогда как ракетное вооружение и скорость аппарата находятся на низком уровне.

«Возможно, F-35 является первым в мире истребителем, который обеспечивает такую ситуационную осведомленность», - высказал свое мнение пилот Джастин Ли, чьи слова были упомянуты в статье.

Авторы издания напомнили, что главными недостатками F-35 принято считать его высокую стоимость и программное обеспечение, но с другой стороны самолет может послужить испытательной площадкой для технологий, которыми оснастят аппараты будущих поколений.

Ранее американский пилот, управляющий F-35 Lightning II рассказал, что наличие нашлемного дисплея и сенсорного экрана в истребителе является настоящим технологическим прорывом, однако на практике большая часть заявленных возможностей не работает.