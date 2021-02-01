Захваченный в Ливии российский ЗРПК «Панцирь-С1» мог передать США Эрдоган

Трофейный российский ЗРПК «Панцирь-С1», который был захвачен американскими военными на территории Ливии, мог передать в собственность США президент Турции Тайип Эрдоган. Было выявлено, что данный ЗРПК ранее поступил в распоряжение турецких военных, которые, очевидно, решили «поделиться» этой военной техникой со своим союзником, передает «Avia.pro».

Тайип Эрдоган продолжает вести «двойную» игру с Россией, передав находящиеся в собственности турецкой армии ЗРПК «Панцирь- С1». Это говорит о том, что Турция фактически вмешалась в российско-американские отношения, дав фору США в виде трофейного ЗРПК. Известно, что без непосредственного разрешения Эрдогана самолет с американскими военными не смог бы войти в воздушное пространство Ливии, не то что захватить российский ЗРПК.

Вероятнее всего, такой «подарок» от Турции стал своего рода предметом «торга», чтобы США не вводило санкции против Анкары. При этом российские эксперты указали, что американские инженеры вряд ли окажутся способны детально изучить принцип действия российских ЗРПК — а даже если это произойдет, то понадобится довольно много времени, и российская техника к тому моменту уйдет далеко вперед. Известно, что США давно заинтересованы в «Панцире», который отлично проявил себя в Ираке.