Эксперт американскую систему ПРО сравнил с дуршлагом

Сегодня, 11:29

Ольга Громова

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Эксперт американскую систему ПРО сравнил с дуршлагом

СМИ ранее усомнились в эффективности американской системы противоракетной обороны. Некоторые эксперты подсчитали, что для перехвата МБР «Ярс», характеристики которой недавно представили во время Единого дня военной приемки, ей придется выпустить не менее 50 противоракет. И это уже не говоря о гиперзвуковых ракетных комплексах.

Доктор исторических наук и руководитель Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, комментируя новости СМИ, согласился с изложенным и привел нелестные сравнения для американской ПРО.

Он напомнил, что идея создания оборонительной противоракетной системы в Штатах появилась еще в 1980-х годах. Ее активно продвигал президент Рейган. Потом Пентагон от нее отказывался. Затем - снова к ней же и возвращался. И так по кругу. На ПРО затрачены колоссальные средства, и безрезультатно.

«Это все равно будет решето, все равно будет дуршлаг, он все равно не сможет защитить от всех российских баллистических ракет. Поэтому наши конечно предупреждали, что если они будут продолжать строительство этой системы и приближать ее к границам РФ, она будет вынуждена разрабатывать новые системы вооружений, что, собственно, и было сделано», - заявил Рогулев, выступая в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

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