Российский истребитель Су-57 не долетел на авиасалон в Индию

Новейший российский малозаметный целевой истребитель пятого поколения Су-57 по неизвестным причинам не прибыл в индийский авиасалон, где должен был готовиться к показу на авиашоу. Об этом пишет «Avia.pro».

По информации мониторинговых ресурсов, российский Су-57 не провел перелет в Индию, несмотря на начало международного авиасалона аэрокосмической и оборонной промышленности Aero India 2021. Российский истребитель пятого поколения должен был стать почетным участником авиашоу в Бангалоре, однако по состоянию на 3 февраля никаких сведений о перелете Су-57 в Индию нет. Также мониторинговые ресурсы исключают вариант транспортировки такого истребителя на борту военно-транспортного самолета Ан-124, поскольку ни одно такое воздушное судно не осуществляло перелет в Индию последние несколько дней.

На официальном ресурсе, посвящённом международному авиасалону в Индии также отсутствует информация о прибытии российского истребителя — вероятно, широкая международная публика может и не увидеть новейший российский боевой самолет пятого поколения.