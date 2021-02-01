Азербайджан во время войны в Карабахе обезвредил российский комплекс РЭБ «Репеллент»

Азербайджанская армия в ходе противостояний за Нагорный Карабах смогла ликвидировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» — такую информацию предоставили эксперты интернет-обозревателя «Репортер». Предполагается, что уничтожение новейшей российской системы РЭБ произошло в самом начале эскалации конфликта в карабахском регионе, передает «Informing».

В качестве доказательства уничтожения комплекса РЭБ «Репеллент», который анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением, была предоставлена видеозапись, на которой предположительно зафиксирована уничтоженная российская техника. При этом на обгоревшей военной установке замечены номера Армении — известно, что Россия действительно предоставляла такие комплексы Еревану для усиления обороноспособности страны.

Предположительно, уничтожение РЭБ «Репеллент» могло произойти с помощью турецких беспилотников «Байрактар» или другим артиллерийским орудием. Примечательно, что об уничтожении российского комплекса РЭБ Азербайджан заявил еще 1 октября 2020 года, в самом разгаре войны за Нагорный Карабах — однако на тот момент кроме словесной информации, никаких других доказательств предоставлено не было.