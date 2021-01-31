Российские комплексы РЭБ вывели из строя радары боевых кораблей США в Черном море

Россия оперативно отреагировала на американские корабли, внезапно оказавшиеся в акватории Черного моря. На встречу к ним были отправлены истребители и бомбардировщики РФ, которые осуществили имитацию атаки на морские суда США. Об этом сообщает «Avia.pro».

Таким образом, 3 военных корабля США, оказавшихся в Черном море, обнаружили перебои в работе бортовых РЛС. Отмечается, что на двух судах установлены модернизированные крылатые ракеты «Томагавк».

Для устранения сбоев, США отправили на помощь кораблям военный самолет дальнего обнаружения Boeing E-3 Sentry, благодаря которому корабли могли держать связь между собой, а также получать информацию о положении на море и воздухе.

Авторы публикации убеждены в том, что к таким мерам американских ВМС привели сбои электроники кораблей, которые были вызваны воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что никаких официальных данных, подтверждающих данные домыслы, пока нет.

Российские военные обозреватели полагают, что прилет самолета Boeing E-3 Sentry к американским кораблям не доказывает того, что они остались без связи. Помимо этих предположений можно также подумать, что США при помощи своей военной техники в Черном море отрабатывают некие боевые действия.