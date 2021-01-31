Российские комплексы РЭБ вывели из строя радары боевых кораблей США в Черном море

Сегодня, 16:14

0

Image 16+
Российские комплексы РЭБ вывели из строя радары боевых кораблей США в Черном море

Россия оперативно отреагировала на американские корабли, внезапно оказавшиеся в акватории Черного моря. На встречу к ним были отправлены истребители и бомбардировщики РФ, которые осуществили имитацию атаки на морские суда США. Об этом сообщает «Avia.pro».

Таким образом, 3 военных корабля США, оказавшихся в Черном море, обнаружили перебои в работе бортовых РЛС. Отмечается, что на двух судах установлены модернизированные крылатые ракеты «Томагавк».

Для устранения сбоев, США отправили на помощь кораблям военный самолет дальнего обнаружения Boeing E-3 Sentry, благодаря которому корабли могли держать связь между собой, а также получать информацию о положении на море и воздухе.

Авторы публикации убеждены в том, что к таким мерам американских ВМС привели сбои электроники кораблей, которые были вызваны воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что никаких официальных данных, подтверждающих данные домыслы, пока нет.

Российские военные обозреватели полагают, что прилет самолета Boeing E-3 Sentry к американским кораблям не доказывает того, что они остались без связи. Помимо этих предположений можно также подумать, что США при помощи своей военной техники в Черном море отрабатывают некие боевые действия.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские комплексы РЭБ вывели из строя радары боевых кораблей США в Черном море

Сегодня, 16:14

Российские миротворцы продолжают разминирование территории Нагорно- Карабахской республики

Сегодня, 15:24

Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения на границе с Арменией

Сегодня, 08:59

Военная база США в Кении полностью уничтожена ракетными ударами

Вчера, 19:44

В Грузии открылось представительство российской ЧВК

Вчера, 16:14

Российские истребители Су-34 отогнали истребители F-16 НАТО от российских кораблей и побережья Крыма

Вчера, 14:04

Издание Reuters: вывод иностранных войск из Афганистана не состоится до начала мая

Вчера, 10:24

Китайские военные проучили ВМС США у своих границ

31-01-2021, 23:59

Ударный вертолет Ми-35 ВВС Ирака едва не влетел в грузовик

31-01-2021, 23:54

Британка, съевшая собственную плаценту, поделилась впечатлениями

31-01-2021, 16:14

Военные РФ зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

31-01-2021, 15:44

Белорусские офицеры начали массово увольняться со службы, после их отправки в Сирию

31-01-2021, 08:49

Военные США на базе Форт-Блисс отравились, перепутав антифриз с алкоголем

30-01-2021, 22:19

Сбитая над Сирией американская супербомба подняла рейтинг российского оружия

30-01-2021, 20:54

Захваченный американцами российский ЗРПК «Панцирь» содержал обманную электронику

30-01-2021, 19:39

США настаивают на устранении ракетной угрозы Ирана

30-01-2021, 09:44

В Пентагоне подтвердили приверженность выводу войск из Афганистана

30-01-2021, 00:14

Китайские самолеты имитировали атаку на американский авианосец во время учений

29-01-2021, 23:39

Власти Индии направят военные корабли в Эгейское море, если Турция вмешается в Кашмире

29-01-2021, 22:39

Военный эксперт Бартош ожидает новых провокаций НАТО против РФ в Арктике

29-01-2021, 18:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров