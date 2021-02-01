ВМС США в целях поддержки Украины усилили группировку в Черном море

Сегодня, 00:04

Ольга Громова

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ВМС США в целях поддержки Украины усилили группировку в Черном море

США серьезно расширяют свое присутствие в Черном море. Британская пресса пишет, что новый хозяин Белого дома Джо Байден серьезно взялся за Россию, в связи с чем осуществляется самая крупная со времен 2017 года переброска военных кораблей.

Журналисты отмечают, что Москве придется несладко. Новый американский лидер намерен оказать серьезную поддержку Украине - он разительно отличается от своего нерешительного предшественника Дональда Трампа.

Первые шаги в море уже сделаны. На минувшей неделе в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США «Портер». К тому времени его уже поджидали еще два американских судна - эсминец «Дональд Кук» и судно-заправщик «Ларами».

Британская газета The Times отмечает, что Россия явно не ожидала такого обилия флота у своих непосредственных границ, но вынуждена была оперативно развернуть на территории Крыма комплекс «Бастион». Кроме этого, ВМФ РФ на учения в этом районе направил боевой корабль «Адмирал Макаров».

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