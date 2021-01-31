Российские миротворцы продолжают разминирование территории Нагорно- Карабахской республики

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео с кадрами, на которых саперы Международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование территории населенного пункта Мартуни в Нагорном Карабахе. При этом специалисты по разминированию используют современное снаряжение - металлоискатели и роботизированные системы «Уран-6», а также служебных собак. К этому времени инженеры в составе российского миротворческого контингента уже очистили от боеприпасов около 859,3 га территории, 245,8 км дорог, 962 дома, в том числе 27 социально значимых объектов. Саперы обезвредили около 24 тыс. взрывоопасных предметов. Несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. А некоторые боеприпасы уничтожаются на месте.

Отметим, что прибывшие в Карабах с миротворческой миссией российские военнослужащие разместились в нескольких районах Нагорного Карабаха, а также на границе Армении и Азербайджана в Сюникской области. Они находятся на этих территориях в целях предотвращения конфликтов. Российские военные, которые будут находиться здесь на протяжении пяти лет, следят за соблюдением перемирия в регионе.