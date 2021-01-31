Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения на границе с Арменией

В Карсе, недалеко от армянской границы, стартовали совместные военные учения Турции и Азербайджана, которые продлятся до 12 февраля. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Сообщается, что в учениях задействованы танковые и мотопехотные части, ВВС, а также артиллерия. Минобороны Турции отметили, что цель учений – обеспечить координацию действий при осуществлении совместных операций.

Также в ходе мероприятий планируется отработать авиаудары и десантирование. Официальные источники сообщают о «крупномасштабных» учениях.

Безусловно, в процессе будут отрабатываться навыки командования ВС Турции и Азербайджана. Отдельное внимание будет уделено слаженности действий подразделений.

Однако в этом плане более интересным вопросом является понимание развития военно-политической обстановки в Закавказье в ближайшем будущем. Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу заключенного трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

«В соглашении нет ни слова о статусе Карабаха. Статуса нет и не будет, пока я президент. Эта территория есть частью Азербайджана», - заявил Алиев.

Вероятно, оценивать будущую обстановку в регионе следует исходя из этих слов. В них заключена основная программа действий азербайджанского руководства. Тем более, что для достижения своих целей Алиев обеспечил страну современной армией, мощь которой будет только усиливаться.