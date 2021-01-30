В Грузии открылось представительство российской ЧВК

Сегодня, 16:14

Анна Лисова

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В Грузии открылось представительство российской ЧВК

В Грузии открылось представительство российской частной военной компании Moran Security Group. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arkhi, передает Росбалт со ссылкой на грузинские СМИ.

Возглавил филиал ЧВК Moran Security Group Леван Чарквиани. Его в 2013 году задержали в России, обвинив в шпионаже в пользу НАТО. Тем не менее, вскоре его отпустили.

О том, что в Грузии появилось представительство российской ЧВК вызвало немалый резонанс в грузинском обществе. Бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии генерал Гиги Каландадзе заявил о том, что считает это «пиком нахальства». Он уверен, что функционирование российской ЧВК в Грузии идет вразрез с интересами грузинского государства.

Вице-президент организации «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, заявил, что подобного рода организации занимаются выполнением «всевозможных грязных заданий». По его словам, ЧВК стоят в том числе и за взрывами и убийствами людей в Сирии. Он считает, что открытие филиала ЧВК в Грузии – это еще один этап подготовки Россией масштабной провокации.

«Это означает, что Россия готовит еще большую провокацию, а не просто информационную войну или финансирование разных организаций, завязанных на России», — уверен Бату Кутелия.

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