Российские истребители Су-34 отогнали истребители F-16 НАТО от российских кораблей и побережья Крыма

Сегодня, 14:04

Анна Лисова

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Российские истребители Су-34 отогнали истребители F-16 НАТО от российских кораблей и побережья Крыма

От побережья Крыма российские Су-34 отогнали истребители НАТО F-16. 

Румынские F-16 в последнее время стали слишком активны и уже не раз мешали несению службы российским сторожевым кораблям. Военные РФ следили за маневрами американских кораблей, которые вошли в черноморскую акваторию для проведения учений, передает Аvia.pro.

Чтобы взять ситуацию под контроль, российские военные решили провести имитацию ударов истребителями-бомбардировщиками Су-34 по кораблям НАТО. И этим они не только буквально заблокировали американский эсминец и корабль снабжения США в северо-западной части черноморской акватории. Пилоты ВВС Румынии прекрасно осознали готовность российских военных к жестким мерам и прекратили провокации в отношении ВМС и ВВС РФ. 

Стоит отметить, что Россия за последние двое суток с авиабазы в Крыму поднимала в небо истребитель Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24. Их поддерживали также Су-34 и Су-27 из авиабазы в Краснодарском крае. Это заставило румынских пилотов вернуться в свое воздушное пространство. 

Хотя со стороны Украины прозвучали обвинения в провокациях, но Россия заранее объявила о проведении маневров в Черном море. При этом американские военные корабли, отмечают эксперты, вошли в черноморскую акваторию, и лишь спустя несколько дней заявили о проведении учений. 

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