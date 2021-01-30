Издание Reuters: вывод иностранных войск из Афганистана не состоится до начала мая

До конца текущего года силы международной коалиции не покинут Афганистан. Об этом агентству Reuters сообщили четыре высокопоставленных представителя НАТО.

Ранее с повстанческим движением «Талибан» (запрещено в РФ) было заключено соглашение о том, что военные США покинут Афганистан весной 2021 года. Но планы НАТО оставить свои силы на территории Афганистана могут усилить новую волну эскалации напряженности.

В тоже время пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску говорит о том, что вопрос выведения сил НАТО из Афганистана еще обсуждается. Она уточнила, что сейчас в Афганистане пребывает около 10 тыс. военнослужащих НАТО, включая военных США.

Источник НАТО сообщил, что до конца мая количество военных в Афганистане международная коалиция сокращать не планирует. Такое решение продиктовано тем, что талибы не выполнили условия соглашения.

Предыдущий президент США Дональд Трамп заключил с талибами соглашение о том, что американский контингент покинет Афганистан к маю 2021 года. При этом афганское правительство его не подписало, хотя Трампа называл данный договор «концом двух десятилетий войны».

Еще один источник в НАТО сообщил, что вывод американских военных из Афганистана, возможно, будет активно обсуждаться в феврале.