Британка, съевшая собственную плаценту, поделилась впечатлениями

Жительница Британии приготовила блюдо с добавлением собственной плаценты, съела его, а затем поделилась впечатлениями. Об этом со ссылкой на Metro пишет «Лента.ру».

Кетрина Хилл, которая проживает в графстве Кембриджшир, призналась, что решила полакомиться плацентой после того, как прочитала много положительных отзывов о ней в социальных сетях. Многие женщины, которые практиковали подобное, рассказали, что после поедания такого блюда очень быстро восстановились после родов.

Отмечается, что британка, о которой идет речь, вначале заморозила плаценту после рождения дочери. Спустя несколько дней она разморозила ее, измельчила, смешала с говядиной, проварила. На следующем этапе добавила сметану и сыр, после чего завернула в лаваш. Получилось буррито с плацентой.

«Мясо было похоже на вкусную говядину. Вы бы не смогли отличить, какие куски говядина, а какие — плацента», — поделилась впечатлениями британка.

Меж тем еще в октябре 2017 года ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла по итогам исследования предупредили, что от поедания плаценты пользы организму не будет, а вот вред возможен - в этом органе содержатся токсические вещества.