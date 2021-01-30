Ударный вертолет Ми-35 ВВС Ирака едва не влетел в грузовик

В Ираке российский ударный вертолет Ми-35М промчал на экстремально низкой высоте и едва не влетел в один из грузовиков. Инцидент произошел на одной из автомобильных трасс и попал на видео. Ролик начал активно тиражироваться в социальных сетях.

В подписи к кадрам поясняется, что вертолет производства России, принадлежащий ВВС Ирака, занимался патрулированием территории и сопровождал грузовой автомобиль, перевозивший военных.

Однако пилот винтокрылой машины, по всей видимости, еще тот экстремал. В определенный момент он решил пролететь практически рядом с кузовом авто. Военные, судя по всему, были шокированы приближением, поэтому адресовали пилоту много «теплых и ласковых» слов.

Отметим, что транспортно-боевые вертолеты Ми-35М производства России продолжают активно эксплуатироваться ВВС Ирака. Эти винтокрылые машины продемонстрировали во время борьбы с террористами особую живучесть и универсальность. Они одинаково отлично справляются с поставленными боевыми задачами как днем, так и ночью. Это возможно благодаря тому, что машина оборудована современной обзорно-прицельной станцией с тепловизионным каналом, передает «Российская газета».

На борту могут находиться до восьми десантников и два члена экипажа. Максимальная скорость, которую может развивать эта машина, 300 километров в час.