Военная база США, расположенная на территории Кении, была полностью уничтожена после того, как подверглась ракетному обстрелу со стороны террористов. Ответственность за атаку на себя взяли члены группировки «Аш-Шабаб» (террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена, - Ред.).

В Пентагоне поспешили выступить с заявлением, в котором факт ракетного удара подтвердили. Однако при этом отмечалось, что жертв и разрушений объектов на территории базы после нападения нет.

Военное ведомство США явно постаралось выдать желаемое за действительное. Террористы выложили в сети кадры, которые позволяют удостовериться в том, что база в результате удара на самом деле практически уничтожена.

Взрывами были уничтожены три боевых самолета, еще один поврежден. В воздух также взлетело немало грузовиков, пикапов и другой военной техники. Уничтожен и склад с вооружением.

Нападение на американскую военную базу, о последствиях которого рассказало издание АвиаПро , произошло более года назад.