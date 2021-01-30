Военная база США в Кении полностью уничтожена ракетными ударами

Сегодня, 19:44

Ольга Громова

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Военная база США в Кении полностью уничтожена ракетными ударами

Военная база США, расположенная на территории Кении, была полностью уничтожена после того, как подверглась ракетному обстрелу со стороны террористов. Ответственность за атаку на себя взяли члены группировки «Аш-Шабаб» (террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена, - Ред.).

В Пентагоне поспешили выступить с заявлением, в котором факт ракетного удара подтвердили. Однако при этом отмечалось, что жертв и разрушений объектов на территории базы после нападения нет.

Военное ведомство США явно постаралось выдать желаемое за действительное. Террористы выложили в сети кадры, которые позволяют удостовериться в том, что база в результате удара на самом деле практически уничтожена.

Взрывами были уничтожены три боевых самолета, еще один поврежден. В воздух также взлетело немало грузовиков, пикапов и другой военной техники. Уничтожен и склад с вооружением.

Нападение на американскую военную базу, о последствиях которого рассказало издание АвиаПро, произошло более года назад.

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