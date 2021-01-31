Белорусские офицеры начали массово увольняться со службы, после их отправки в Сирию

31-01-2021, 08:49

Анна Лисова

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Белорусские офицеры начали массово увольняться со службы, после их отправки в Сирию

В Белоруссии офицеры и контрактники начали массово увольняться после того, как вышло распоряжение об их отправке в Сирию. 

Массовый уход стал ответом на то, что их под давлением хотели отправить выполнять боевые операции на сирийских территориях, передает Аvia.pro

Около 40-50 военнослужащих уже написали заявление об уходе из вооруженных сил, узнав, что они включены в список тех, кто должен отправиться воевать в Сирию. В белорусских СМИ сообщается, что отказаться от принудительной командировки в САР и продолжить службу в Белоруссии они не могли. 

Сообщается также, что в Сирию пытаются отправить и военнослужащих срочной службы. Информацию об этом предоставляет инициатива BYPOL. В Сирию планируется направить 300 белорусских солдат, которые должны будут патрулировать территории. 

Белорусское издание «Солидарность», ссылаясь на информированный источник, сообщает, что уже идет пропагандистская кампания, которую проводит через идеологов командование Сил специальных операций, по вербовке в миротворцы солдат-срочников. 

Для чего в Сирию отправляют белорусских военных не сообщается. Но учитывая то, что опыта участия в военных действиях у них нет, вряд ли их присутствие в Сирии улучшит там уровень безопасности, уверены эксперты. 

 

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