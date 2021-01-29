Военные США на базе Форт-Блисс отравились, перепутав антифриз с алкоголем

На военной базе Форт-Блисс в Техасе (США) одиннадцать военнослужащих отравились, употребив антифриз. Охлаждающую жидкость американцы ошибочно приняли за алкоголь.

По информации журналистов телеканала CBS4, вопиющий инцидент случился 28 января - это был последний день десятидневных маневров. Как произошло так, что военнослужащие отравились антифризом, выясняется - инициировано расследование.

Глава первой бронетанковой дивизии подполковник Элли Пэйн напомнила журналистам, что военнослужащим при исполнении служебных обязанностей или во время военных учений употреблять алкоголь категорически запрещено.

Токсикологическая экспертиза, проведенная в ходе расследования, показала, что причиной отравления стал этиленгликоль.

Все пострадавшие военные сейчас находятся на лечении в Военно-медицинском центре Уильяма Бомонта. Состояние двух солдат оценивается как тяжелое, они находятся в отделении интенсивной терапии.