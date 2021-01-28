Захваченный американцами российский ЗРПК «Панцирь» содержал обманную электронику

Сегодня, 19:39

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Захваченный американцами российский ЗРПК «Панцирь» содержал обманную электронику

Захваченный США российский ЗРПК «Панцирь» содержал обманную электронику.

На днях стало известно, что в руках американских военных оказалась ЗРПК «Панцирь-С1Э» ВС России, которая до тех пор находилась на вооружении Ливийской национальной армии, а до этого - в ОАЭ. Теперь появились сведения, что этот комплекс оказался для Пентагона лишь мыльным пузырем: электронная «начинка», а также средства управления огнём в нем - обман. Об этом сообщает издание «МК».

Так, отмечалось, что у американцев оказался экспортный вариант ЗРПК «Панцирь-С1». Это означает, что военные США смогут лишь поверхностно получить знания об этом российском вооружении: в экспортной технике используется совершенно другой алгоритм для обнаружения и уничтожения цели.

По словам военного эксперта Алексея Валюженича, какую-либо ценную информацию из экспортного вида «Панциря» американцы не извлекут из-за использования как раз для аналогичных инцидентов обманной электроники.

«Когда современные образцы вооружений отправляются на экспорт, всегда учитывается возможность того, что они попадут в руки вероятного противника. Аналогично и с экспортным вариантом «Панциря». Он использует не такую широкую номенклатуру боеприпасов и, как я думаю, в нём не такая современная электроника и основные узлы. Так что единственное, что смогут узнать американцы – это как работает «эмиратовский» вариант», - заключил Валюженич.

Вместе с тем, по словам эксперта издания Avia.pro, если у американцев будет серьезный интерес к российским «Панцирям», они вполне могут ознакомиться с комплексами на территории Ирана, также располагающего этими ЗРПК.

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