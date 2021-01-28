Сбитая над Сирией американская супербомба подняла рейтинг российского оружия

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили над Сирией новую высокоточную планирующую авиабомбу GBU-39 SDB производства США. Произошло это еще 22 января во время отражения ночной атаки ВВС Израиля.

Уничтожение этого боеприпаса, который СМИ окрестили прозвищем «супербомба», помогло поднять рейтинг российского оружия на мировой арене, считает военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Пусть это будет цинично, но этот случай поднимает рейтинг российской боевой техники в Сирии. РФ доказала, что нечистоплотные подходы к оценке наших вооружений лопнули, как мыльный пузырь», - цитирует эксперта ФАН.

Баранец напомнил, что армейские силы Израиля на данный момент применяют несколько видов бомб. Самонаводящиеся американские, о которых ведется речь, пока что используются исключительно в экспериментальном режиме.

До момента, пока российские системы ПВО «Тор» и «Панцирь-С» не отличились 22 января, считалось, что сбить их не может ни одна система ПВО в мире.