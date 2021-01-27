Власти Индии направят военные корабли в Эгейское море, если Турция вмешается в Кашмире

Индийское правительство пригрозило Турции направить свои военные корабли в акваторию Эгейского моря, если Анкара поддержит Пакистан и вмешается в Кашмире. По заявлению генерал-майора в отставке и участника Каргильской войны Гагана Бакши, при агрессии Турции Индия совместно с Грецией проведет усиленные учения в Эгейском море.

Жесткая реакция Индии на намерение Турции поддержать незаконные вооружённые формирования на территории Кашмира обусловлена тем, что Нью Дели считает данный факт провокацией со стороны Анкары. Как сообщил бывший генерал-майор ВС Индии Гаган Бакши, отправка турецких наёмников к границам Индии вызывает у Минобороны страны обоснованные волнения.

«Турция затевает опасную игру, и для того чтобы обезопасить себя, Индия может провести совместные с ВМС Греции учения в Эгейском море. Однозначно, такие новые инициативы Эрдогана являются для нас опасным прецедентом», - прокомментировал Бакши.

Генерал-майор отметил, что отсылка индийских кораблей в Эгейское море позволила бы укрепить военные отношения с Афинами, что послужило бы для Анкары «сигналом о том, что нельзя переступать черту».