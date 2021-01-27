Американские эксперты указали место будущей «ужасной войны»

Американское издание The National Interest сообщило о том, что развязать серьезную войну с Китаем США смогут после того, как нападут на Северную Корею. При таком раскладе ситуация на полуострове будет ужасной. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Первый факт того, что война между США и Китаем может стать очень ужасным событием, это наличие ядерного оружия у обеих держав. Если же боевые столкновения будут происходить в городской местности, это может привести к огромной гуманитарной катастрофе. Однако может быть и еще хуже.

Авторы издания напоминают о конфликте между США и Северной Кореей в 1950 году. Тогда в процесс вмешалась КНР, что привело к масштабным потерям со всех сторон, а сама война продлилась целых 3 года.

Теперь Вашингтон и Пекин нацелены на то, чтобы события тех времен не повторились, однако между странами все еще остаются разногласия по поводу судьбы Китая. Это может привести к «новой и более ужасной войне», отмечают американские эксперты.

Также в статье предполагается, что конфликт может развязаться по любой причине. Поспособствовать этому может даже падение режима лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кроме этого, Соединенные Штаты приходят в бешенство, когда слышат о новых прогрессивных программах Пхеньяна, воспринимая это как открытую угрозу для себя.

Эксперты полагают, что война между США и КНДР может начаться с нападения Пхеньяна на Японию или Южную Корею. Или же на Северную Корею решатся напасть США.

«В случае, если война все же случится, властям обеих государств необходимо будет приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить как можно меньше жертв и разрушений», - заключили авторы издания.