Военный эксперт Бартош ожидает новых провокаций НАТО против РФ в Арктике

Сегодня, 18:44

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Военный эксперт Бартош ожидает новых провокаций НАТО против РФ в Арктике

Член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош высказал свое отношение по поводу политики, проводимой странами НАТО в отношении Кремля. Эксперт уверен, что Североатлантический альянс нацелен на сдерживание России посредством наращивания давления. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Военного комитета призвал вооруженные силы стран Альянса находиться в режиме повышенной боевой готовности к агрессиям со стороны России.

Генсек отдельно порекомендовал увеличить расходы на обороны, а также инвестировать в современные вооружения.

«Судя по тому, что США в последнее время регулярно устраивает рейды в Черное море, а также сообщает о намерениях строить военные базы на Украине, давление на Россию со стороны НАТО будет продолжать наращиваться», - отметил Бартош.

Эксперт убежден, что страны Альянса опасаются агрессии со стороны Кремля, потому делают все возможное для его сдерживания. Поэтому НАТО проводит довольно много мероприятий, в ходе которых обсуждаются предстоящие масштабные учения рядом с российскими границами. Также членкор добавил, что обстановка в Арктике остается напряженной. Так, США развернули дополнительные силы в Норвегии для того, чтобы обострить ситуацию в регионе.

Отметим, ранее американское издание The National Interest признало, что с точки зрения освоения Арктического региона, США существенно проигрывает России.

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