США направили ударную группу с авианосцем в регион Южно-Китайского моря

Авианосная ударная американская группа была направлена в регион Южно-Китайского моря для обеспечения поддержания свободной навигации в этой местности. Согласно публикации в японском издании «The Japan Times», во главе ударной группы состоял авианосец «Теодор Рузвельт», информирует «Avia.pro».

Плановое развертывание авианосной группы в составе 7-го флота США по официальной версии было проведено с целью обеспечения «свободы морей», однако в действительности это был ответ США на полет 13 китайских самолетов рядом с Тайванем.

«Операции по обеспечению безопасности включали полёты с использованием самолётов и вертолётов, морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений», - сообщается в публикации «The Japan Times».

Однако полноценно развернуться авианосной ударной группе МС США Китай не позволил — около 15 истребителей, вооружённых противокорабельными ракетами, и 6 стратегических бомбардировщиков ВВС КНР H-6K, два из которых несли гиперзвуковые ракеты, являющиеся аналогами российских АРК «Кинжал», пролетели над АУГ во граве с авианосцем «Теодор Рузвельт». В связи с этим американская провокация сорвалась, и Вашингтон гневно отреагировал на действие военных из КНР. В ответ Пекин указал, что не допустит какого-либо присутствия США вблизи своих границ и в случае надобности готов действовать радикальным образом.