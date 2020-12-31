Туроператоры считают, что в 2021 году появится новый вид путешествий

Представители туристической индустрии считают, что в наступившем 2021 году появится новый вид путешествий - «постковидные». Они, главным образом, будут предназначены для людей, которые уже переболели коронавирусом и хотят поправить свое здоровье, или же для здоровых - в качестве профилактики заражения. Об этом они рассказали в беседе с агентством Ura.ru .

Новый вид путешествий уже, фактически, начался. Пока речь идет о внутреннем туризме.

«Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели», - поведал Алексае Мкртчян, гендиректор турфирмы «Розовый слон».

В реабилитационные программы входят восстанавливающие курсы и процедуры, ориентированные на укрепление иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

Специалист уверен, что эти программы будут востребованы до тех пор, пока мир не победит новый коронавирус. Что касается стоимости, постковидные программы доступны по цене от 6 тысяч рублей и выше в сутки на одного человека.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев пояснил, что тренд - не отечественный, он в РФ пришел из Европы. О массовости говорить пока не приходится - популярными такие виды путешествий станут после открытия границ.

Подобные программы уже готовят в ряде стран, в том числе в Словакии, Болгарии и Германии.